Diese zwei scheinen sich gesucht und gefunden zu haben. Bei Bauer sucht Frau läuft es zwischen Bauer Rüdiger und seiner Tatjana richtig gut: Der Geflügelzüchter und seine Hofdame teilten nicht nur bereits ihren ersten Kuss miteinander – der Landwirt trug die gebürtige Russin sogar schon auf Händen! Um ihre gemeinsame Zeit auch weiterhin genießen zu können, verlängerten Rüdiger und Tatjana jetzt sogar die Hofwoche.

Eigentlich hieß es nun bald Abschied nehmen – der 53-Jährige machte der Blondine jedoch kurzerhand ein besonderes Angebot. "Ich lege dir jetzt mal mein Herz offen. Es würde mich riesig freuen, wenn du die Hofwoche verlängern würdest", verkündete Rüdiger bei einem romantischen Date in seinen Weinbergen. Ohne groß zu überlegen, willigte seine Herzensdame sofort ein: Sie will dableiben! "Ich habe ein warmes Gefühl in mir. Das ist wie so eine Heizung, die in meinem Bauch angegangen ist. Ich glaube, ich mag ihn sehr", begründete sie danach im privaten Interview ihre Gefühle zu Rüdiger.

Und auch der Heilbronner fand besondere Worte für seine Geliebte. "Tatjana ist mit Abstand die liebenswerteste Frau, die ich in den letzten Jahren kennengelernt habe", gab er preis. Er sei vor allem darüber glücklich, dass sich die Bayerin so gut mit seinem Sohn Alex versteht. "Würden die nicht miteinander auskommen, wäre das eine mittlere Katastrophe", stellte der Motorrad-Fan fest.

Alle Infos und Folgen von "Bauer sucht Frau" findet ihr bei TVNOW.

Anzeige

TVNOW Rüdiger und Tatjana bei "Bauer sucht Frau"

Anzeige

TVNOW Rüdiger, "Bauer sucht Frau"-Kandidat 2020

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Rüdiger und Tatjana, "Bauer sucht Frau"-Kandidaten 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de