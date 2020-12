Die Schauspieler verabschieden sich zwar in die Weihnachtspause – aber bei Unter uns können sich die Fans auf Festtage der besonderen Art freuen: Besinnlich scheinen die Feiertage in der Schillerallee zunächst nämlich überhaupt nicht zu werden. Wegen eines heftigen Sturms kommt es zu einem Stromausfall und die geplanten Weihnachtspartys müssen ausfallen. Gut, dass sich Nika (Isabelle Geiss) am Ende doch noch etwas einfallen lässt, um das Fest zu retten. Und wie feiern die Darsteller im realen Leben? Immerhin haben sie bis zum neuen Jahr eine kleine Drehpause.

Claudelle Deckert (46) freut sich auf die kommenden Tage, denn die verbringt sie mit einem ganz besonderen Mann: "Ich feiere dieses Jahr mit meiner neuen Liebe und unseren Kindern." Seit einigen Monaten ist die Düsseldorferin mit Manager Peter Olsson glücklich und hat mit ihm ein gemütliches Festtagsprogramm auf die Beine gestellt. "Wir werden dieses Jahr das hässlichste Weihnachtsoutfit küren – da freue ich mich drauf. Ein bisschen Quatsch darf ja auch mal sein", verrät sie gegenüber PicturePuzzleMedien. Easy-Darsteller Lars Steinhöfel (34) könnte unterdessen vielleicht ganz alleine vorm geschmückten Baum sitzen, denn sein Partner ist Flugbegleiter und muss womöglich arbeiten. "Aufgrund der speziellen Lage werde ich dann wohl tatsächlich allein feiern! Mein Weihnachtswunsch: 'Wir lieben unsere Familien und wollen, dass unsere Liebsten gesund bleiben'", betont er.

Sharon Berlinghoff (25), Timothy Boldt (30) und Jens Hajek freuen sich auf besinnliche Tage in der Heimat. Während erstere beiden dafür nach Hamburg fahren, ist der 52-Jährige gebürtig aus Ratingen. "Ich verbringe Weihnachten zusammen mit meinen Eltern in meiner Heimat. Zusammen mit meinem Bruder und meinem Vater haben wir an Heiligabend immer den Baum geschmückt", schwärmt er. Miloš Vuković (39), der Paco spielt, besucht seine Liebsten in Koblenz und kann es kaum erwarten, am gedeckten Tisch zu sitzen. "An Weihnachten gibt es bei uns immer ein Festmahl mit leckerem Fisch – ich schwöre auf Mamas gute Küche!", erklärt er.

TVNow/ Stefan Behrens Schauspielerin Claudelle Deckert

TVNow/ Stefan Behrens "Unter uns"-Darsteller Lars Steinhöfel

TVNow/ Stefan Behrens Timothy Boldt, Schauspieler

TVNow/ Stefan Behrens Sharon Berlinghoff, Schauspielerin

privat Jens Hajek als Kind mit seiner Familie

TVNow/ Stefan Behrens Tobias (Patrick Müller) und "Unter uns"-Hund Stinker

TVNow/ Stefan Behrens Isabelle Geiss, Schauspielerin

TVNow/ Stefan Behrens Schauspielerin Tabea Heynig

