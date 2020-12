Justin Bieber (26) greift einen alten Song wieder auf! Der Sänger zählt zu den weltweit erfolgreichsten Künstlern der Musikbranche und kann als Mittzwanziger schon zahlreiche Auszeichnungen und Nummer-eins-Hits vorweisen. Im vergangenen September brachte er zusammen mit seinem Freund und Kollegen Chance the Rapper (27) den Song "Holy" raus, der ebenfalls extrem gut ankam. Nun dürfen sich die Fans über eine zweite Version des Hits freuen: Den nimmt Justin jetzt tatsächlich erneut auf – und zwar für einen guten Zweck!

Der Musiker hat sich jetzt mit einem Gesangsverein des United Kingdom National Health Services – namens Lewisham and Greenwich NHS Chor – zusammengetan, um gemeinsam "Holy" neu einzusingen. Wie aus einem YouTube-Kommentar unter dem offiziellen Musikvideo hervorgeht, wird der gesamte Erlös, den der Song einspielt, an die Wohltätigkeitsorganisationen NHS Charities Together sowie Lewisham and Greenwich NHS Trust Charity gespendet. Beide würden das medizinische Personal im Kampf gegen die aktuelle Pandemie unterstützen.

Die Kollaboration kommt nicht von ungefähr – Justin war nämlich schon 2015 auf den Chor aufmerksam geworden: Der hatte Justins Song "Love Yourself" damals mit dem Lied "A Bridge Over You" den ersten Platz in den UK-Weihnachtscharts streitig gemacht. Das hatte Justin aber keineswegs gestört – stattdessen hatte er seine Fans via Twitter sogar ermutigt, den NHS-Song zum Chartsieger zu machen.

