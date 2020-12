Heißt er wirklich Mucki? Schon seit sie offiziell ihre Schwangerschaft verkündet hatte, teilte die Hochzeit auf den ersten Blick-Teilnehmerin Melissa immer wieder Eindrücke aus ihrem Leben als werdende Mutter. Wenn die Brillenträgerin von ihrem ungeborenen Sohn sprach, hat sie ihn immer wieder liebevoll Mucki genannt. Mittlerweile hat der Kleine das Licht der Welt erblickt, und Melissa und ihr Mann Philipp haben die ersten Bilder zu dritt geteilt. Doch handelt es sich bei Mucki wirklich um den richtigen Namen des Kleinen?

In ihrer Instagram-Story schafft die Hamburgerin endlich Klarheit: "Natürlich nicht. Das ist sein Kosename." Doch wie heißt er denn nun? Genau diese Info wollen die frischgebackenen Eltern nicht mit der Öffentlichkeit teilen – so wie auch einige andere Details rund um das neue Familienmitglied. "All diese Angaben zu Muckis Namen, Geburtstag, Größe und Gewicht bleiben privat", muss die TV-Bekanntheit ihre Fans enttäuschen. Einen kleinen Hinweis bezüglich Größe und Gewicht gibt sie am Ende aber doch: "Er gehört aber zu den zarten Muckis."

Außerdem teilte die Blondine eine weitere Info – die löste allerdings einige Sorgen bei ihrer Community aus. Melissa verriet, dass ihr Söhnchen an Gelbsucht leide. "Wir waren heute zum Gelbsuchtwert-Check beim Kinderarzt. Leider hatten wir ziemlich lange mit der Gelbsucht zu kämpfen – inklusive Behandlung", meinte sie in einem Q&A. Mittlerweile sei Mucki aber auf dem Weg der Besserung.

Philipp und Melissa mit ihrem Baby im Dezember 2020

Melissa und Philipp, bekannt aus "Hochzeit auf den ersten Blick"

Melissa bei ihrer Babyshower

