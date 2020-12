Beunruhigende Nachrichten von Neu-Mama Melissa! Am Wochenende verkündete die Hochzeit auf den ersten Blick-Kandidatin der vergangenen Staffel stolz, dass sie und Ehemann Philipp den ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt begrüßen durften. Die Freude in der kleinen Familie ist riesig, und Mutter und Sohnemann schien es nach der Geburt ziemlich gut zu gehen. Jetzt gibt die Hamburgerin ein Update und macht klar: Richtig gesund ist ihr Spross nicht. Der Kleine hat mit Gelbsucht zu kämpfen.

In ihrer Instagram-Story hatte die TV-Bekanntheit bereits am Montag angekündigt, dass sie und Mucki, wie der Kosename ihres Sohnes lautet, sich für einen Kinderarztbesuch bereitmachen. In einem Q&A erklärt sie jetzt, warum genau der Termin notwendig war. "Wir waren heute zum Gelbsuchtwert-Check beim Kinderarzt. Leider hatten wir ziemlich lange mit der Gelbsucht zu kämpfen – inklusive Behandlung", berichtet sie. Sorgen machen müssen sich die Fans aber nicht, denn die Blondine gibt Entwarnung. "Nun geht es endlich bergauf", freut sie sich.

Der neue Erdbewohner dürfte auch schon ein Weilchen Zeit gehabt haben, sich von den Strapazen der Geburt und seiner Krankheit zu erholen, denn offenbar hat er schon vor einigen Tagen das Licht der Welt erblickt. "Ich heiße Mucki und halte meine Eltern schon ein wenig länger auf Trab", schrieben die glücklichen Eltern am Sonntagabend auf Social Media und deuteten damit an, dass sie ihr Glück zunächst ganz privat genossen hatten.

Hannah Meinhardt Melissa und Philipp, bekannt aus "Hochzeit auf den ersten Blick"

Sat.1 Melissa, bekannt aus "Hochzeit auf den ersten Blick"

Instagram / melissa_aufdenerstenblick Die Ex-"Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin Melissa

