Na, hier steht wohl bald eine Entbindung vor der Tür! Anfang August verkündete Dani Dyer ihrer Community ein paar zuckersüße Nachrichten: Die ehemalige Love Island-Beauty aus Großbritannien und ihr Freund Sammy Kimmence erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Allzu lang kann es bei der Reality-TV-Schönheit aber auch nicht mehr dauern: Bald-Mutter Dani präsentiert ihrer Community nun stolz ihren bereits ziemlich großen Babybauch!

Via Instagram hält die Mama in spe ihre Fans zurzeit mit reichlich vielen Bildern ihres immer größer werdenden Bauchs auf dem Laufenden. Vor allem der Schnappschuss in einem schwarzen Zweiteiler lässt einige Fans vermuten, dass es bei der 24-Jährige schon bald losgehen könnte. "Es fühlt sich echt so an, als wärst du schon ewig schwanger" oder "Wow, dein Bauch sitzt schon ganz schön tief", kommentieren zwei Follower unter ihrem aktuellen Beitrag.

Kurz vor der Geburt ihres Kindes musste Dani aber noch eine traurige Nachricht verdauen: Ihre Urgroßmutter ist gestorben! Diese Neuigkeit verkündete Danis Oma Christina via Twitter. "Ich durfte sie dann mit nach Hause nehmen, damit sie in ihrem Zuhause sterben konnte", so Chris.

Instagram / danidyerxx Dani Dyer, britischer TV-Star

Instagram / danidyerxx Dani Dyer, ehemalige UK-"Love Island"-Kandidatin

Instagram / danidyerxx Dani Dyer, Influencerin

