Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (39) wurden endlich mal wieder gesichtet! Seit ihrem Umzug in die USA wurden die royalen Turteltauben nur selten in der Öffentlichkeit gesehen. Wenige Paparazzi-Aufnahmen zeigen das Paar unter anderem bei Wohltätigkeitsveranstaltungen oder am britischen Remembrance Day auf einem Friedhof in Los Angeles. Nun erwischten Fotografen die Eltern des kleinen Archie (1) erneut – und zwar in total entspannten Looks!

Aktuelle Fotos, die Page Six vorliegen, zeigen die Eheleute am vergangenen Sonntag in Beverly Hills. Auf den Schnappschüssen sind Meghan und Harry kaum zu erkennen – so gut verstecken sich die beiden hinter Masken und Sonnenbrillen. Und auch ihre Outfits waren alles andere als auffällig: Der Rotschopf kombinierte ein graues Langarmshirt mit einer blauen Jeans und trug zudem eine graue Kappe. Seine Frau hingegen war etwas dicker eingepackt: Meghan trug einen braunen Parker mit Fellkragen und passende braune Stiefel, dazu eine tief ins Gesicht gezogene Strickmütze.

Auf welcher Mission die zwei in der kalifornischen Stadt waren, ist nicht bekannt – so kurz vor Weihnachten könnten beide jedoch die letzten Erledigungen für das Fest der Liebe gemacht haben. Auf die ersten Feiertage in ihrer neuen Heimat sollen sich Meghan und Harry schon tierisch freuen und ihr Zuhause schon festlich dekoriert haben.

Getty Images Prinz Harry, Mitglied der britischen Königsfamilie

Getty Images Herzogin Meghan im Februar 2019

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

