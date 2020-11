Prinz Harry (36) und seine Herzogin Meghan (39) sind voller Vorfreude auf das Weihnachtsfest! Seit das Ehepaar Anfang des Jahres seine royalen Pflichten niedergelegt und Großbritannien den Rücken gekehrt hatte, baut es sich ein neues Leben im US-Bundesstaat Kalifornien auf – und dort können es die beiden kaum erwarten, dass es endlich weihnachtet: Harry und Meghan freuen sich sehr auf die gemeinsame Weihnachtszeit in ihrer neuen Heimat!

Laut einem Insider von People seien Harry und Meghan schon jetzt voller Vorfreude darauf, ihr neues Heim "für Weihnachten zu dekorieren" – und da gibt es mit Sicherheit einiges zu tun: Immerhin soll ihr Anwesen laut Medienberichten über neun Schlafzimmer verfügen. Ob sie dabei also etwas Unterstützung bekommen werden? Zumindest heißt es, dass Meghans Mutter Doria Ragland die Feiertage gemeinsam mit der Familie verbringt.

Doch damit nicht genug: Harry und Meghan sind in ihrer neuen Heimat offenbar so richtig angekommen. "Sie sind sehr glücklich", berichtete die Quelle und gab zudem einen Einblick in das gemeinsame Familienleben der Sussexes mit ihrem kleinen Sohnemann Archie Harrison (1): "Archie blüht auf und wächst schnell."

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Jahr 2018

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Doria Ragland in London

Anzeige

MEGA Prinz Harry, Herzogin Meghan und Archie Harrison, 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de