Mode-Fail oder Fashion-Statement? Gwen Stefani (51) gilt seit Jahrzehnten als absolute Stilikone. Immer wieder schafft die Sängerin es, ihre Kleiderwahl auf dem roten Teppich zum Thema zu machen. Aber auch privat liebt sie es extravagant: Erst vor einigen Tagen wurde die "What You Waiting for?"-Interpretin in einer ziemlich schrägen Xmas-Latzhose mit kunterbunter Comic-Musterung gesichtet. Diese Kombination war ihr nun offenbar aber zu kalt und sie entschied sich stattdessen für ein wärmendes Layer-Styling...

Auf dem Weg in ein Aufnahmestudio im kalifornischen Santa Monica packte sich die einstige No Doubt-Frontfrau am vergangenen Montag warm ein. Über einem schwarzen Shirt trug sie ein Khaki-Hemd im Army-Style mit bunten Patches und darüber eine schwarze Steppjacke mit Fransen an den Ärmeln. Aber auch untenrum ging es wild zu: Zu einer dreiviertellangen Shorts in Grün kombinierte die 51-Jährige weiße Leggings und Pumps.

Gwen selbst schien den Look regelrecht zu fühlen – breit grinsend stolzierte sie über den Gehweg und genoss die Blicke der Passanten und das Blitzlichtgewitter der Paparazzi. Und wie gefällt euch der zusammengewürfelte Look der Musikerin? Nehmt an unserer Umfrage am Ende des Artikels teil.

Snorlax/Marksman/MEGA Gwen Stefani, Dezember 2020

MEGA721178_037 Gwen Stefani

Getty Images Gwen Stefani, Sängerin

