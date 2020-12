Offenbar treibt Robbie Williams' (46) Frau Ayda Field (41) dem Sänger oftmals die Tränen in die Augen – allerdings auf positive Art und Weise. Das skandalfreie Traumpaar ist nun bereits seit rund 15 Jahren zusammen, zehn davon sind die Eltern von vier gemeinsamen Kindern sogar schon verheiratet. Ayda gibt dem "Let Me Entertain You"-Interpreten seit Beginn ihrer Liebesgeschichte offenbar Halt – und das hat sich anscheinend über die Jahre nicht geändert!

In dem Podcast Jessie and Lennie Ware's Table Manners offenbart der Brite, wie sehr er seine Frau liebe: So sehr, dass ihm des Öfteren die Tränen kämen, wenn er über seine bessere Hälfte spreche – egal ob im Gespräch mit seinen Jungs oder in einem Interview. Insbesondere in diesen turbulenten und unsicheren Zeiten gebe ihm seine kleine Familie ein sicheres Gefühl: "Es gibt dieses Sprichwort: 'Nichts von außen kann dich beeinflussen, wenn es im Inneren sicher ist'. Und so fühle ich mich: Nichts da draußen kann mich verletzen, wenn ich bei ihr bin", stellt der Popstar klar.

Das heiße jedoch nicht, dass bei den Eheleuten nicht auch mal die Fetzen fliegen würden. Robbie und Ayda seien aber immer an einer friedlichen Lösung interessiert: "Wir wissen, dass wir uns innerhalb einer halben Stunde, vielleicht 35 Minuten, näher sind als zuvor – wir werden Händchen halten, fernsehen, und alles ist vergessen", schwärmt der Bambi-Preisträger.

Getty Images Ayda Field und Robbie Williams, Mai 2015 in Cannes

Instagram / aydafieldwilliams Robbie, Theodora Rose, Charlton Valentine und Colette Josephine Williams mit Ayda Field

Getty Images Robbie Williams und Ayda Field, Oktober 2018 in London

