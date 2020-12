Gute Neuigkeiten aus dem Hause Douglas: Der Schauspieler Cameron Douglas (42) ist zum zweiten Mal Papa geworden! Endlich gibt es solche positiven News über den "Wall Street"-Darsteller, denn bis vor Kurzem machten eher seine Knast-Aufenthalte wegen Drogenhandel und -missbrauch die Runde. Lange Zeit waren er und sein berühmter Vater Michael Douglas (76) zudem arg zerstritten. Mittlerweile sind die Wogen aber glücklicherweise geglättet: In diese versöhnliche Situation wurde nun Camerons erster Sohn hineingeboren!

Am Dienstag machte der 42-Jährige die frohe Botschaft zusammen mit seiner Langzeit-Partnerin Viviane Thibes und ihrem gemeinsamen Töchterchen Lua Lizzy auf Instagram öffentlich. Zusammen mit dem Neugeborenen posieren sie fürs erste Familien-Foto zu viert. "Er ist auf der Erde gelandet! Willkommen mein Sohn Ryder T. Douglas", kommentierte der US-Amerikaner den Schnappschuss und gab damit gleichzeitig den Namen des Knirpses bekannt. Seine große Schwester scheint von alledem aber nicht so hin und weg zu sein – skeptisch schaut sie im Kleidchen in Richtung ihrer strahlenden Eltern.

Und der Blick fiel auch den ersten Gratulanten schon amüsiert auf. Camerons Vater schrieb unter den Netz-Beitrag: "Ich freue mich so sehr für Viviane und dich. Was für ein schönes Geschenk zu den Feiertagen! Aber ich glaube, Lua ist von der ganzen Sache noch nicht so überzeugt." Das Mädchen muss sich immerhin von nun an auch die Aufmerksamkeit seiner Eltern mit Ryder teilen – wie sehr sie die Kleine aber lieben, verdeutlichte ein Post zu ihrem Geburtstag am 19. Dezember: "Ich liebe dich mehr als Worte es beschreiben können", kommentierte Cameron ein Bild von Lua zu ihrem dritten Ehrentag.

Anzeige

Getty Images Cameron und Michael Douglas, Schauspieler

Anzeige

Instagram / cameronmorrelldouglas Cameron Douglas, Viviane Thibes und ihre Tochter Lua Lizzy im April 2020

Anzeige

Getty Images Cameron Douglas im November 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de