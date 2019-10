Familie Douglas ist wieder komplett! Cameron Douglas (40) erregte in den vergangenen Jahren hauptsächlich mit traurigen Eskapaden Aufsehen. Acht Jahre saß der Sohn von Schauspiel-Ikone Michael Douglas (75) wegen Drogenhandels und -missbrauchs im Knast – selbst während seiner Gefängnisstrafe konsumierte er weiter. Papa Michael fürchtete um sein Leben, erzählte er erst vor Kurzem. Nun berichtet Cameron in seiner Biografie, wie er es aus dem Drogensumpf geschafft und sich mit seinem Dad versöhnt hat.

Inspiriert wurde er von seinem Vater Michael, der jahrelang für ihn gekämpft hat. Das People-Magazin veröffentlichte erste Auszüge aus der Biografie "Long Way Home" (deutsch: "Ein langer Weg nach Hause"), und da wird schnell klar: Michael hätte seinen Sohn beinahe, genau wie seinen Bruder Eric, an die Drogen verloren. Nach vielen Versuchen, Cameron zu retten, hätte der Oscar-Preisträger den Kontakt dann abgebrochen. "Natürlich liebe ich dich. Aber ich werde keine Mühe mehr in die Beziehung zu dir stecken, weil ich glaube, dass du sterben wirst", gibt Cameron die damaligen Worte seines Vaters wieder. In der Tat stand es schlecht um den Schauspielersohn, der sich zeitweise bis zu drei Mal in einer Stunde Kokain gespritzt hatte.

Allerdings änderte sich alles schlagartig mit der Krebsdiagnose seines heute 75-jährigen Vaters: "Ich hatte Angst, dass er stirbt und mich für missraten hält." Cameron wurde schließlich 2016 aus dem Gefängnis entlassen – heute stehen sich Vater und Sohn sogar so nah wie noch nie. Kurz darauf gesellte sich zum neuen Douglas-Familienglück ein neues Mitglied: Zusammen mit Ehefrau Viviane bekam Cameron im Dezember 2017 seine erste Tochter Lua.

Splash News Cameron Douglas, Schauspieler

Dimitri Halkidis / WENN Cameron und Michael Douglas

cameronmorrelldouglas / Instagram Cameron Douglas mit seiner Partnerin Viviane und ihrer gemeinsamen Tochter

