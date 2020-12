Meghan Trainor (27) ist im absoluten Babyglück. Im Oktober verkündete die US-amerikanische Sängerin stolz: Sie und Ehemann Daryl Sabara (28) erwarten den ersten gemeinsamen Nachwuchs. Meghan verriet nicht nur, dass sich das Paar über einen kleinen Jungen freuen darf, sondern auch, wann es so weit sein soll. Ihr Sohn soll im Februar 2021 das Licht der Welt erblicken. Dass die Geburt nicht mehr lange auf sich warten lässt, wurde jetzt deutlich: Die Musikerin präsentiert einen kugelrunden Babybauch.

Meghan und Daryl bekommen nicht nur ihr erstes Kind, sondern haben noch einen weiteren Meilenstein zu feiern: Sie sind seit zwei Jahren verheiratet. Zu diesem besonderen Anlass posierten die beiden für ein Foto auf Instagram. In einem hellblauen Rock mit dazu passendem kurzen Oberteil setzt Meghan ihre große Wölbung perfekt in Szene. Ihr Liebster umarmt sie küssend und legt dabei seine Hände liebevoll auf den Schwangerschaftsbauch.

Wie glücklich sie mit ihrem Partner ist, machte sie in der Bildunterschrift deutlich. "Ich wünsche der Liebe meines Lebens alles Gute zum Hochzeitstag. Danke für das beste Geschenk überhaupt", schrieb die 27-jährige "All About That Bass"-Interpretin glücklich zu dem Beitrag. Ihre Community ist von dem Pärchenbild begeistert. "Die schönsten Eltern", kommentierten einige Userin beispielsweise.

Anzeige

Getty Images Daryl Sabara und Meghan Trainor 2019

Anzeige

Instagram / meghan_trainor Meghan Trainor, Sängerin

Anzeige

Getty Images "Spy Kids"-Star Daryl Sabara und Sängerin Meghan Trainor

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de