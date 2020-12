Laura Müller (20) wird zur Zeit mit Luxusgütern überhäuft! Ihr Ehemann Michael Wendler (48) überrascht die Ex-Let's Dance-Kandidatin schon seit Anfang Dezember mit teuren Geschenken – und das jeden Tag aufs Neue: Der Schlagersänger kreierte seiner Liebsten einen Adventskalender, der bislang vor allem mit Luxus-Accessoires gefüllt war – und auch der Inhalt des nächsten Türchens dürfte die Influencerin nicht enttäuschen: In Geschenk Nummer 23 von Lauras Adventskalender verbarg sich eine kostspielige Louis-Vuitton-Sonnenbrille!

Wie jeden Tag hielt Laura den Überraschungsmoment auch am 23. Dezember wieder in ihrer Instagram-Story fest – und dabei durfte sie sich erneut über ein Accessoire der luxuriösen Sorte freuen: In Päckchen Nummer 23 fand die Influencerin eine schwarze Sonnenbrille der Modefirma Louis Vuitton, die auf der offiziellen Internetseite der Marke unter dem Namen Casino Sunglasses für 475 Euro angeboten wird. "Danke mein Schatz", bedankte sie sich bei ihrem Liebsten.

Ob es sich bei der Designer-Sonnenbrille aber auch wirklich um ein Original handelt? Zumindest hatten einige Fans und auch unter anderem Oliver Pocher (42) in den vergangenen Tagen bereits vermutet, dass es sich bei den Luxus-Accessoires aus dem Adventskalender um Fälschungen handeln könnte – und auch die Sonnenbrille gibt Grund zum Verdacht: Beim Versuch, die Brille aus dem Etui zu entnehmen, muss die hübsche Influencerin alle Kraft anwenden, da diese offenbar zu groß für die Schatulle ist – und bei diesem Preis dürfte eine passende Hülle ja wohl zu erwarten sein...

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müllers Designer-Sonnenbrille

Anzeige

ActionPress Laura und Michael Wendler im Mai 2020 in Köln

Anzeige

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de