P. Diddy (51) ist offensichtlich in Gönnerlaune! Nachdem der Rapper im vergangenen Jahr seinen 50. Geburtstag gefeiert hatte, stand nun der nächste Runde Geburtstag in der Familie des Musikers an: Seine Mutter Janice wurde am vergangenen Dienstag stolze 80 Jahre alt. Zu diesem besonderen Anlass schmiss der "I Need A Girl"-Interpret eine fette Party und griff vor allem bei den Geschenken tief in die Tasche: Diddy schenkte seiner Mutter eine Million US-Dollar.

In seiner Instagram-Story teilte der 51-Jährige einige Videos der Fete. Auf einer Aufnahme wird Janice dabei ein Umschlag überreicht, darin befindet sich ein Scheck. "Oh mein Gott, eine Million Dollar", gab sie verblüfft zum Besten, als sie den Betrag verlas. Doch damit nicht genug: Diddy überreichte ihr auch noch die Schlüssel für ein neues Luxuswagen von Bentley. Den muss Janice in Zukunft aber sowieso nicht selbst fahren, ihr Sohn legte noch einen persönlichen Chauffeurdienst obendrauf.

Zu einem Bild seiner Mama machte Diddy dem Geburtstagskind noch eine besonders emotionale Liebeserklärung. "Ich existiere nur wegen dieser schönen, fleißigen, liebevollen, lustigen, immer die Wahrheit sagenden, wirklich klugen, absolut erstaunlichen Black Goddess Queen", schwärmte er und wünschte seiner Mama alles Gute zum Geburtstag.

P. Diddys Mutter Janice

Janice Combs mit ihrem Sohn P. Diddy

P. Diddy und seine Mama Janice

