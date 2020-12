Sarah Harrison (29) ist mit ihrer Figur mehr als zufrieden. Ende Juli sind die Influencerin und ihr Mann Dominic Harrison (29) zum zweiten Mal Eltern geworden. Vor fünf Monaten durfte sich die kleine Mia Rose (3) über eine Schwester namens Kyla freuen. Seitdem hält die Neugeborene die Familie ganz schön auf Trab und Sarah versorgt ihre Fans mit regelmäßigen Einblicken in ihren Alltag als zweifache Mutter. Jetzt präsentierte die Blondine ihren After-Baby-Body und ist mächtig stolz: Sarah passt wieder in eines ihrer Lieblingskleider.

Auf einem Bild auf Instagram posiert die 29-Jährige in einem auffällig gemusterten Mini-Dress. Dazu schrieb sie voller Freude:"Als ich das Kleid in den Karton gepackt habe, vor sieben bis acht Wochen, habe ich es nicht annähernd zubekommen." Umso glücklicher sei sie, dass es ihr jetzt wieder passt. "Verrückt, wie sich mein Körper bereits wieder verändert hat, nach der Geburt. Jetzt sind es fast fünf Monate her", erklärte sie weiter. Dieses Erfolgserlebnis hat sie offenbar motiviert, denn nach Weihnachten habe sie sich vorgenommen, wieder regelmäßig Sport zu treiben.

Ob sie dafür in Zukunft überhaupt die Zeit finden wird? Das Paar ist mit den beiden Töchtern gerade erst nach Dubai ausgewandert. Vor allem die Zweisamkeit leidet unter dem Umzugsstress und auch ihre beiden Mädels nehmen viel Zeit in Anspruch. "Wir verbringen sehr viel Zeit miteinander, aber keine Paarzeit. Einfach, weil unsere Tochter noch sehr, sehr klein ist", gab die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin in der "Peter Maffay Radioshow" zu.

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison, Influencerin

Instagram / https://www.instagram.com/sarah.harrison.official/ Sarah Harrison mit ihren Töchtern Kyla und Mia

Instagram / dominic.harrison.official Sarah und Dominic Harrison, YouTuber

