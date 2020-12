Dieser Streifen darf bei Queen Elizabeth II. (94) an Weihnachten offenbar nicht fehlen. Auch die britische Königsfamilie hat an den Feiertagen ihre ganz eigenen Traditionen und Bräuche. Bei den Windsors kommen üblicherweise zum Beispiel nur Scherzgeschenke unter den Baum. Auch in Sachen Weihnachtsfilm haben die Royals ihre ganz eigene Tradition: Die Queen guckt mit ihrer Familie angeblich am liebsten den Science-Fiction-Film "Flash Gordon"!

Das behauptete "Flash Gordon"-Darsteller Brian Blessed bereits Anfang des Jahres in einem Interview mit Yahoo Movies. Die Königin soll ihm das höchstpersönlich verraten haben. Demnach guckt die Monarchin den Streifen nicht nur jedes Jahr an Weihnachten mit ihren Enkelkindern, der Kinohit von 1980 ist offenbar auch ihr absoluter Lieblingsfilm. "Wissen Sie, ich und die Enkelkinder, wir gucken ständig 'Flash Gordon'", ahmte er die 94-Jährige nach.

Wann die Queen ihm diese Info genau anvertraut hat, verriet Brian nicht. Tatsächlich kam es aber 2016 zu einer kleinen Plauderei zwischen den beiden. Damals zeichnete die Königin den Schauspieler nämlich mit einem Orden aus – und geriet bei der Gelegenheit ja vielleicht auch über ihren Lieblingsfilm ins Schwärmen.

