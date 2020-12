Yasin und Samira schwelgen im Babyglück! Das Love Island-Pärchen verkündete am Dienstag eine besonders schöne Nachricht: Sie sind zum ersten Mal Eltern geworden. Ihr Söhnchen heißt Malik-Kerim. Obwohl die Geburt für Samira alles andere als leicht war, könnten die jungen Eltern wohl kaum glücklicher sein. Das beweisen die beiden jetzt noch einmal mit zwei süßen Schnappschüssen: Yasin und Samira teilten nun die ersten Aufnahmen zu dritt!

Auf Instagram postete der stolze Papa ein niedliches Selfie aus dem Krankenhaus. Darauf hält die Influencerin ihren Sohnemann im Arm und die beiden Eltern strahlen überglücklich in die Kamera. "Wir sind so dankbar, dass du gesund auf die Welt gekommen bist. Das ist für uns das Allerwichtigste. Du hattest es ziemlich eilig und hast es deiner Mama nicht leicht gemacht. Ich könnte dich stundenlang anschauen. Du hast uns komplett gemacht", richtete Yasin rührende Worte an seinen Sohn. Außerdem bedankte er sich in seinem Post auch für die große Unterstützung und die lieben Nachrichten seiner Fans.

Das ist aber nicht der einzige Blick, den Yasin und Samiras Follower heute auf den kleinen Malik-Kerim erhaschen können. Auch die frischgebackene Mama teilte heute ein Foto mit ihren Fans. "Das erste Bild zu dritt als Familie", betitelte sie ihren Schnappschuss.

Instagram / yasin__ca Yasin und Samira, ehemalige "Love Island"-Kandidaten

Instagram / samira.bne Yasin und Samira mit ihrem Sohn Malik-Kerim

Instagram / samira.bne Samira und Yasin im November 2020 in Hamburg

