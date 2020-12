Maddi macht sich viele Gedanken über die Geburt ihres Babys. Nach ihrer Teilnahme bei Ex on the Beach ging die Beauty zusammen mit ihrem neuen Partner Arman aus der Show. Aber nur kurze Zeit später trennte sich das Liebespaar. Völlig überraschend gab sie dann im Netz bekannt: Die Brünette ist schwanger von ihrem Ex! In einer Fragerunde plauderte Maddi nun über ihre Schwangerschaft und offenbarte, dass sie eigentlich lieber Kinder adoptieren wollte!

Auf Instagram erklärte die Bielefelderin in ihren Storys: "Ich habe echt panische Angst vor einer Geburt. Ich habe damals schon immer gesagt 'Das ist, glaube ich, das Schlimmste. Ich will lieber adoptieren' ", gestand Maddi ehrlich. Einen Kaiserschnitt schließe sie dennoch aus. Denn die werdende Mutter will ihr Kind trotzdem auf natürlichem Wege zur Welt bringen. Hat das Reality-Sternchen schon weitere Entscheidungen bezüglich ihrer Entbindung getroffen?

Eine Hebamme habe sie bereits gefunden: "Ich war mir gar nicht so bewusst, wie schwer es ist, eine Hebamme zu finden. Habe jetzt aber eine. Ich habe mit ihr telefoniert und bin echt happy!", erzählte Maddi ihren Followern auf Social Media. Über den Nachwuchs sei sie mittlerweile auch happy, obwohl sie anfangs ziemlich geschockt gewesen sei, wie sie gegenüber Promiflash verriet.

TVNOW Maddi und Arman bei "Ex on the Beach"

Instagram / maddi_henderson_ Maddi, Reality-TV-Star

Instagram / maddi_ayto Madleine, Reality-Star

