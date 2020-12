Kim Kardashian (40) kann ihr Glück kaum fassen. Die 40-Jährige wurde vor vielen Jahren durch die Show Keeping up with the Kardashians weltbekannt und gilt seitdem als wahre Stilikone. Im September schockte Kim ihre Fans dann mit der Nachricht, dass nach der kommenden 20. Staffel Schluss ist: Der Kardashian-Clan beendet das beliebte Reality-Format nach 14 Drehjahren. Zu Weihnachten bekam Kim jetzt ein Geschenk, das sie an alte Zeiten erinnert.

In ihrer Instagram-Story postete die Frau von Kanye West (43) ein Foto eines Mikrofons, auf dem ihr Name steht. Dazu schrieb sie: "Meine Produktionsfirma [...] gab mir mein Mikrofon, das ich 14 jahrelang jeden Tag während der Dreharbeiten trug. [...] Ihr könnt euch nicht vorstellen, was mir das bedeutet." Mit weinenden Emojis drückte Kim aus, wie emotional sie ist. In einer weiteren Story schrieb sie: "Bestes Geschenk jemals."

In einem Interview mit dem Grazia-Magazin sprach Kim vor Kurzem über die Gründe für das Aus der Show. "Wir benötigen eine Minute, um mal durchzuatmen. Denn seit 14 Jahren hatten wir keine Pause", erklärt die Unternehmerin. Außerdem haben viele der Geschwister nun selbst Kinder, sodass sie mehr Zeit für ihre Familien bräuchten.

Getty Images Kim Kardashian, Realitystar

Getty Images Kim Kardashian, 2019

Instagram / kimkardashian Khloé Kardashian, Kendall Jenner, Kourtney und Kim Kardashian und Kylie Jenner

