Neues Format für Emmy Russ (21)! Die quirlige Blondine wurde durch ihre Teilnahmen bei "Ab ins Kloster! – Rosenkranz statt Randale" oder Beauty & The Nerd bekannt. Im August 2020 folgte dann der große Trash-Ritterschlag – Emmy war Kandidatin bei Promi Big Brother! Die selbst ernannte Sexpertin belegte den fünften Platz und verfehlte damit ganz knapp den Einzug ins Finale. Doch Emmys Karriere geht nun im TV weiter: Sie hat ein Schauspielengagement an Land gezogen!

Man kann Emmy schon bald in einer beliebten Reality-Soap bewundern. Sie wird nämlich bald wieder bei Berlin - Tag & Nacht zu sehen sein. Mit 15 Jahren hatte die OP-Liebhaberin die Schule abgebrochen und erschien als Nina Nockel bei BTN. Später spielte sie in derselben Rolle auch in der Tochtersendung Köln 50667 mit. Das verkündete die 21-Jährige nun auf Instagram: "Wie viele bereits aus der Presse erfahren haben, bin ich ab Januar bei 'Berlin - Tag & Nacht' dabei! Ich spiele mich selbst und verspreche ganz viel Unterhaltung."

Auch das nächste Projekt nach BTN soll schon in den Startlöchern stehen: Emmy zählt zu dem vermuteten Cast der zweiten Promis unter Palmen-Staffel. Diese Teilnahme wurde bislang aber noch nicht offiziell bestätigt.

Anzeige

Instagram / /emmyruss TV-Sternchen Emmy Russ

Anzeige

Instagram / emmyruss Emmy Russ, Reality-Sternchen

Anzeige

Instagram / emmyruss Emmy Russ, 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de