Sind Ariane und Martin noch glücklich miteinander? Vor wenigen Tagen flimmerte das Staffelfinale von Hochzeit auf den ersten Blick über die TV-Bildschirme – und auf die Fans von der 30-Jährigen und ihrem Kuppelshow-Partner warteten positive Neuigkeiten: Sie wollen verheiratet bleiben! Seit den Dreharbeiten ist aber natürlich schon ein bisschen Zeit vergangen. Wie läuft es denn heute so bei Ariane und Martin?

Auf Instagram gab die frischgebackene Ehefrau jetzt ein Update. Offenbar hatte sie einige Nachrichten von besorgten Fans erhalten: "Viele von euch wundern sich, dass Martins Profil nicht mehr da ist, deshalb werde ich da kurz was zu sagen: Ja, Martin hat sein Profil vorerst deaktiviert. Das hat private Gründe, die nichts mit unserer Ehe zu tun haben", erklärte Ariane. "Also keine Sorge: Wir sind nach wie vor verheiratet!"

Als Beweis veröffentlichte sie noch ein gemeinsames Foto mit ihrem Mann: Ariane und Martin sitzen hier am Strand – und werfen sich einen verliebten Blick zu. Ihre Follower freuen sich natürlich riesig über diesen Anblick: "Ihr seid so wundervoll zusammen", schwärmt eine Abonnentin in den Kommentaren. "Bestes Paar der Staffel", betont eine weitere.

