Diese On-Off-Lovestory nimmt wohl nie ein Ende! Zwischen Georgina Fleur (30) und Kubilay Özdemir fliegen häufig die Fetzen – und zwar so extrem, dass sowohl diverse Handgreiflichkeiten als auch das Beenden der Beziehung regelmäßig zur Tagesordnung gehören. Und wenig später die Versöhnung erfolgt. Nach der letzten Trennung war Kubi aus Georginas neuer Wahlheimat Dubai abgereist. Inzwischen ist er wieder vor Ort. Von einem langfristig harmonischen Wiedersehen kann allerdings nicht die Rede sein. Im Netz schießt der Unternehmer erneut scharf gegen die Rothaarige!

In seiner Instagram-Story sieht man Kubilay seit wenigen Tagen immer nur in Begleitung seiner Kumpels – ohne Georgina. Etwa, weil mal wieder der Haussegen schief hängt? Höchstwahrscheinlich! Auf seinem Account postet der ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer nämlich die eindeutigen Worte: "Mädchen, geh endlich aus meinem Leben!" In dem dazugehörigen Video sieht es so aus, als hätte Kubi Georginas Kleidung vor die Tür geworfen.

Auch das Weihnachtsfest verbrachte der Reality-Star ohne seine On-Off-Freundin. In seiner Story meinte er dazu mit einem ironischen Unterton: "Ich feier hier Weihnachten alleine wie Falschgeld. Macht Spaß, kann ich nur empfehlen." Georgina hingegen zelebrierte das Fest mit einigen Freundinnen und betonte, wie gut ihr das gefällt.

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur und Kubilay Özdemir in Dubai

Instagram / kubilay_oezdemir Kubilay Özdemir, Ex-Kandidat bei "Das Sommerhaus der Stars"

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur an Weihnachten 2020

