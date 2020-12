Kate (29) und Rio Ferdinand (42) plaudern erste Details über ihr Baby aus! Der ehemalige Fußballprofi und seine Frau fieberten monatelang der Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes entgegen. Wenige Tage vor Weihnachten war es endlich so weit – sie konnten ihren kleinen Jungen in die Arme schließen. Jetzt melden sich die frischgebackenen Eltern zum ersten Mal im Netz und verraten dabei auch den Namen ihres Sohnes!

"Mein Herz, Cree Ferdinand. Unser kleiner Junge, wir lieben dich alle so sehr", schwärmt Kate in einem neuen Instagram-Post und teilt damit den Namen ihres Neugeborenen mit der Öffentlichkeit. Doch nicht nur das: Ihre Follower können auch einen ersten Blick auf Cree werfen. Auf einem Foto sitzen Rios drei Kinder aus einer früheren Beziehung neben dem Weihnachtsbaum, während einer der Söhne das kleine Bündel in den Armen hält.

Kates Community ist aufgrund des Netzbeitrags total aus dem Häuschen und füllt die Kommentarspalte mit begeisterten Nachrichten. "Oh, Glückwunsch! Ich freue mich so für euch. Willkommen auf der Welt, kleiner Mann. Ich wünsche dir ein glückliches und gesundes Leben", ist eine von etlichen süßen Follower-Reaktionen.

Instagram / xkateferdinand Rio Ferdinand mit seinen Kindern

Instagram / rioferdy5 Rio Ferdinand mit seinen drei Kindern und seiner neuen Frau Kate

Instagram / xkateferdinand Kate und Rio Ferdinand im November 2020

