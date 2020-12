Mike Heiter (28) und Laura Morante (30) waren direkt hin und weg voneinander! Vor wenigen Tagen machten die beiden Fernsehstars ihre Beziehung offiziell. Nach dem Liebes-Aus mit Elena Miras (28) ist die TV-Beauty Laura die neue Frau an Mikes Seite. Doch eigentlich kennt sich das Paar bereits aus Schulzeiten und hatte immer wieder was laufen. Wie war also ihre erste Begegnung nach langer Zeit? Gegenüber Promiflash verrieten Mike und Laura: Sie haben sofort gemerkt, dass es zwischen ihnen wieder funkt!

"Die Schmetterlinge im Bauch waren schon da, als er die Treppe hochkam", erzählte Laura von ihrem Treffen mit Mike im Promiflash-Interview. Zu Beginn sei sie dem Muskelmann gegenüber jedoch noch vorsichtig gewesen. "Er war drei Jahre mit jemand anderem zusammen. Ich hatte Schiss, dass er sich verändert hat", gab die einstige Are You The One?-Kandidatin zu verstehen. Doch in den ersten Sekunden seien alle Zweifel verflogen.

Vier Jahre lang sollen sich Mike und Laura nicht gesehen haben, bis die 30-Jährige Mike anschrieb und fragte, wie es ihm gehe. Auch der Tattoo-Fan war nach dem ersten Treffen direkt begeistert von seiner Freundin. "Wir haben uns auf Anhieb top verstanden. Es kam mir so vor, als hätten wir die ganze Zeit durchgehend Kontakt gehabt. Es war einfach so wie immer", schwärmte er von seiner Partnerin.

Instagram / lauramorante___ Laura Morante, Mai 2020

Instagram / CI0byUmJ2n9 Mike Heiter im Dezember 2020

Instagram / mikeheiter13 Laura Morante und Mike Heiter

