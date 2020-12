Wie stark sind die Gefühle von Mike Heiter (28) und Laura Morante (30) zueinander? Vor einem Monat gaben der ehemalige Love Island-Kandidat und die diesjährige Are You The One?-Teilnehmerin ihrer Beziehung noch einmal eine Chance: Sie kennen sich bereits seit der Schulzeit und waren insgesamt schon vier Mal zusammen. Zwischen ihnen scheint es nun auch wieder ziemlich ernst zu sein. Mike plant sogar, demnächst zu Laura zu ziehen. Doch haben sie auch schon die magischen drei Wort zueinander gesagt?

Im Promiflash-Interview verrieten Mike und Laura, was sie füreinander empfinden. "Ich fühle mich halt sicher. Ich bin extrem dankbar. Ich bin so dankbar, dass ich Mike an meiner Seite habe", erklärte Laura. Zudem würden sie momentan sehr viel Zeit miteinander verbringen, sodass sie schon schnell wieder Gefühle füreinander aufgebaut hätten. Daher habe es auch nicht mehr lange gedauert, bis die Worte "Ich liebe dich" gefallen seien. "Irgendwie lag das so auf der Seele. Wenn man das fühlt, dann fühlt man es", stellte Laura klar. Ihr Liebster sieht das offenbar ganz genauso und fügte hinzu, dass sie selbst verblüfft gewesen seien, dass es bei ihnen so schnell ging.

Der 28-Jährige und seine zwei Jahre ältere Freundin hoffen, dass jetzt nichts mehr so schnell zwischen sie kommt. "Wir waren früher zu unreif. Wir haben festgestellt, dass wir uns weiterentwickelt haben und jetzt einfach alles übereinstimmt", erzählte Laura im RTL Explosiv-Interview.

Instagram / lauramorante___ Laura Morante im Dezember 2020 in Oberhausen

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter und Laura Morante 2020

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter, ehemaliger "Love Island"-Kandidat

