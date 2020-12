Wer hätte Mike Heiter (28) auf diesem Pärchenbild erkannt? Nach der Trennung von Elena Miras (28) sorgte der Love Island-Star bereits mit einer neuen Liebe für Schlagzeilen. Der Just Tattoo Of Us-Moderator ist glücklich an die ehemalige Are You the One?-Kandidatin Laura Morante (30) vergeben. Doch bei genauerem Hinsehen wird klar: Ganz so frisch ist die Liebe der beiden gar nicht. In der Vergangenheit waren die Blondine und Mike bereits viermal zusammen. An diese Zeiten erinnern sie sich jetzt mit süßen Throwback-Pics im Netz.

In seiner Instagram-Story teilt der 28-Jährige eine ganze Reihe alter Aufnahmen. Während die letzten rund vier Jahre alt sind, ist ein Foto sogar noch ein ganzes Weilchen früher aufgenommen worden: genau vor zehn Jahren. Arm in Arm posieren Laura – damals noch mit ganz dunklen Haaren – und der TV-Star nebeneinander und lächeln leicht in die Kamera. Mike ist auf dem Foto allerdings kaum zu erkennen. Vor allem der markante Bartwuchs ist damals noch nicht vorhanden und auch in Sachen Haarstyling ist der Essener mittlerweile etwas experimentierfreudiger geworden.

Auch mit den übrigen Bildern nimmt Mike seine Fans mit auf eine Zeitreise der Lovestory des Paares. Auf den Fotos aus 2016 kuscheln und knutschen die beiden, was das Zeug hält. Zum Abschluss teilt Mike noch das erste ganz offizielle Pärchen-Pic von sich und der Influencerin. Er drückt ihr auch darauf einen dicken Schmatzer auf den Mund.

Instagram / mikeheiter13 Laura Morante und Mike Heiter 2014

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter und Laura Morante 2016

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter und Laura Morante 2020

