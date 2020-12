Sind Dominic West (51) und Catherine FitzGerald tatsächlich wieder happy? Im September waren Paparazzi-Fotos des Schauspielers aufgetaucht, die ihn beim Knutschen mit Lily James (31) zeigten. Eigentlich ist Dominic aber seit zehn Jahren mit Catherine FitzGerald verheiratet: Quasi über Nacht wurde seine Affäre also publik. Seitdem beteuerte das Ehepaar zwar immer wieder, dass sie nach wie vor glücklich seien, doch kann das wirklich stimmen? Anlässlich der Feiertage poste die Familie auf jeden Fall gemeinsam für eine Weihnachtskarte.

"Fröhliche Weihnachten vom Schloss Glin", hieß es auf dem offiziellen Instagram-Account des irischen Schlosses. Auf dem dazugehörigen Foto sieht man Dominic mit seiner ganzen Familie posieren. Sowohl die vier Kinder als auch seine Frau Catherine lächeln in die Kamera. Bereits vor einigen Monaten – als der Skandal aufgedeckt wurde – sagte das Paar: "Unsere Ehe ist stark und wir sind immer noch zusammen", wie Us Weekly berichtete.

Doch Insider sagen etwas anderes, laut The Sun. "[Catherine] hat inzwischen den Menschen, die ihr am nächsten stehen, gesagt, dass ihre Ehe so gut wie vorbei ist [...]", offenbarte eine anonyme Quelle. Angeblich habe Dominic nämlich Gefühle für Lily.

Anzeige

Getty Images Dominic West und Catherine FitzGerald bei den London Evening Standard Theatre Awards 2015

Anzeige

Getty Images Lily James im April 2018

Anzeige

Getty Images Dominic West, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de