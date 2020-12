Was ist das bloß für ein Zaubersaft? Salma Hayek (54) ist eine gefragte Schauspielerin in Hollywood. Mit Filmen wie "Frida", "Das Schwergewicht" oder "Professor Love" hat sie dem ein oder anderen Zuschauer schon mal den Kopf verdreht. Auch im Netz zeigt sie ihren Fans, dass sie ihren jüngeren Kolleginnen in Sachen Beauty in nichts nachsteht. Doch wie schafft es die 54-Jährige, sich ihr jugendliches Aussehen zu erhalten? Im Netz enthüllte Salma jetzt eines ihrer Schönheitsgeheimnisse.

In einem Video auf Instagram verriet die Mutter einer Tochter die geheimen Zutaten ihres Frühstückssafts, der ihr dabei helfe, so jung zu bleiben. "Wenn ihr euren morgendlichen Orangensaft auf ein neues Level heben wollt, habe ich ein paar Tipps für euch", kündigt sie ihren Followern das Rezept ihres Zaubertrunks an. Kurkuma wirke antibakteriell und entzündungshemmend. Dazu gibt sie schwarzen Pfeffer. Zum Schluss fügt sie Sanddorn hinzu. Dieser wäre gut für Haut, Haare und Nägel, betont sie die Wirkung der Pflanze.

Ihre Fans sind begeistert und wollen den gesunden Drink des Stars selbst ausprobieren. "Ich muss meinen Mixer wieder rausholen, um das zu versuchen", kommentiert ein Nutzer Salmas Beitrag. "Sieht so aus, als würde dieser Saft wirklich gut bei ihr funktionieren", schreibt ein weiterer.

Anzeige

Instagram / salmahayek Salma Hayek mit Schildkröte

Anzeige

Getty Images Salma Hayek im Mai 2015

Anzeige

Getty Images Salma Hayek, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de