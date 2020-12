Sarafina Wollny (25) ist schwanger – und ihre Familie freut sich mit ihr! An Heiligabend machten die Tochter von Silvia Wollny (55) und ihr Mann Peter (27) die süßen Neuigkeiten öffentlich: Sie erwarten ihr erstes gemeinsames Kind! Für die werdenden Eltern geht damit ein großer Wunsch in Erfüllung – sie haben es schon seit mehr als fünf Jahren versucht. Aus diesem Grund freut sich auch ihre Schwester Estefania (18) riesig für Sarafina und widmete der werdenden Mama jetzt emotionale Zeilen.

Via Instagram veröffentlichte die 18-Jährige das gleiche Bild von Sarafina und Peter, mit dem das Paar auch die Schwangerschaft bekannt gegeben hatte. Dazu schrieb sie: "Ich werde Tante! Ich kann es immer noch nicht glauben. Jeden Tag muss ich die drei Worte aus Sarafinas Mund hören: 'Ich bin schwanger', nicht mal dann kann ich es glauben." Vor lauter Freude sei Estefania direkt in Tränen ausgebrochen, als sie es schließlich begriffen hatte. "Ich gönne es euch von Herzen und bin schon jetzt verliebt in euren Nachwuchs und kann es kaum abwarten, deine Babykugel zu knutschen."

Estefania ist überzeugt: "Ihr beide werdet die besten und tollsten Eltern dieser Welt sein. Ihr habt es verdient, glücklich zu sein." Auch sie selbst will sich für den neuen Familienzuwachs ins Zeug legen: "Ich werde mein Bestes geben, eine tolle Tante zu sein. Ich werde alles tun für unser Wunder. Wir sind eine Familie und freuen uns so so sehr für euch beide." Mit den Worten "Ich liebe euch" beendete sie schließlich ihre Botschaft.

Instagram / sarafina_wollny Peter und Sarafina Wollny

Instagram / estefaniawollny21 Estefania Wollny

Instagram / estefaniawollny21 Estefania Wollny, bekannt aus "Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie"

