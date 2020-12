"Das ging ja wieder schnell" – haben sich bei diesen Neuigkeiten bestimmt einige Fans gedacht: Jessica Paszka (30) und Johannes Haller (32) haben sich verlobt! Das gaben die Bachelorette-Stars vor wenigen Minuten im Netz bekannt. Der ehemalige Rosen-Boy ist an Heiligabend vor seiner schwangeren Freundin auf die Knie gegangen und hat ihr einen funkelnden Verlobungsring an den Finger gesteckt. Bei diesem Paar folgt wirklich ein großes Ereignis auf das andere... Promiflash fasst für euch noch mal Jessi und Johannes' rasante Liebes-Timeline zusammen.

Wir erinnern uns: Erst im Mai gab der Wahl-Ibizeker die Trennung von seiner Ex Yeliz Koc (27) bekannt. Schon kurz darauf kamen erste Gerüchte auf, dass er Jessi datet – was sie im Oktober schließlich auch endlich offiziell machten. Nur einige Wochen später überraschten sie ihre Fans dann mit den Babynews. Und als wäre das noch nicht schon schnell genug, befindet sich die werdende Mutter jetzt bereits in der 21. Schwangerschaftswoche! Zusammengefasst haben Jessi und Johannes also in einem Zeitraum von nicht einmal drei Monaten erst ihre Beziehung bekannt gegeben, dann ihre Schwangerschaft – und sich zu guter Letzt auch noch verlobt!

Da die Turteltauben ein so rasantes Tempo vorlegen, liegt die Vermutung nah, dass auch die Hochzeit der beiden nicht lange auf sich warten lassen wird! Gut möglich, dass die beiden sich noch vor der Geburt ihres Kindes das Jawort geben wollen – und die ist in rund 20 Wochen. Bisher sind dazu aber noch keine Details bekannt.

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszkas Verlobungsring von Johannes Haller

Instagram / jessica_paszka_ Ultraschallbilder von Jessica Paszka und Johannes Hallers ungeborenem Kind

Instagram / jessica_paszka_ Johannes Haller und Jessica Paszka auf Ibiza

