Was sagt Melody Haase (26) dazu? In dem neuen TVNow-Format "#CoupleChallenge" tritt das Kurvenwunder zusammen mit seiner Freundin Prinzessin Xenia von Sachsen (34) gegen Davide Tolone (21) und Siria Campanozzi (21) an. Letztere gaben in der Show nun offen zu: Sie sind nur für den Fame in der Sendung! Um sich noch mehr Sendezeit einzuheimsen, schmiedete das Pärchen sogar Pläne, einen Streit mit seiner Mitstreiterin Melody anzuzetteln. Die Influencerin äußerte sich nun im Netz zu dem Vorhaben der beiden!

In der aktuellen Folge der Reality-Show bekam man zu sehen, wie die Streithälse die Brünette in ihr Drama verwickeln wollen. Melody richtete sich mit ihren Worten auf Instagram jetzt direkt an Davide: "Du bist halt einfach hochgegangen mit deiner Freundin und ihr habt angefangen zu planen, wie ihr mich ins offene Messer laufen lasst und wie wir streiten [...]. Du hättest mich dann ins offene Messer laufen lassen für ein paar Sendeminuten. Finde ich das richtig? Nö!"

Die Situation bringe die ehemalige DSDS-Kandidatin zum Nachdenken. Ihr falle es schwer, dem 21-Jährigen noch irgendwas zu glauben, betonte die Beauty weiterhin. Außerdem solle er sich nicht wundern, wenn die Zuschauer künftig an der Glaubwürdigkeit seines einstigen Temptation Island-Auftritts zweifeln würden.

YouTube / Melody Haase Sängerin Melody Haase

Instagram / davidedondale Davide Tolone und Siria Campanozzi, "Temptation Island"-Bekanntheiten

TVNOW Siria Campanozzi und Davide Tolone, "Temptation Island"-Kandidaten 2020

