Katherine Schwarzenegger (31) kommt aus dem Schwärmen kaum heraus! Die schöne Tochter von Arnold Schwarzenegger (73) erlebte 2020 wohl das aufregendste Jahr ihres Lebens: Im August wurde die Autorin zum ersten Mal Mama – ihr gemeinsamer Nachwuchs mit Schauspieler Chris Pratt (41) kam zur Welt. Ihre kleine Tochter Lyla ist seitdem der ganze Stolz der Neu-Eltern – und hat das Ehepaar zudem noch einmal richtig zusammengeschweißt!

Das erklärte Katherine zumindest kürzlich im Interview mit Us Weekly: "Wenn man diese Erfahrung mit einem Lebensgefährten teilen kann, ist das natürlich eine so schöne Reise und auch eine großartige Bindungserfahrung!" Die 31-Jährige sagte auch, sie fühle sich gesegnet, jeden Tag mit ihrer Tochter und ihrem Mann erleben zu können. "Ich genieße jede Sekunde!", freute sie sich.

Als frischgebackene Mutter mache sich Katherine zudem richtig gut – das versicherte ihr Liebster erst kürzlich in einem rührenden Netz-Posting anlässlich ihres Geburtstags: "Du hast so viel Licht in mein Leben gebracht. Die Welt ist viel heller mit dir darin!"

Instagram / katherineschwarzenegger Katherine Schwarzenegger, Dezember 2020

Getty Images Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt, April 2019

Getty Images Schauspieler Chris Pratt

