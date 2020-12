Sie gewährt einen Blick auf ihren Beziehungsanfang! April Love Geary (26) und Robin Thicke (43) gehen seit sechs Jahren durch dick und dünn. Ihre Liebe krönten die beiden bereits mit einer romantischen Verlobung und drei gemeinsamen Kindern. Doch wie fing eigentlich alles bei den Turteltauben an? April teilt mit ihren Fans nun einen Schnappschuss, der Robin und sie kurz nach ihrem Kennenlernen zeigt!

Aktuell nehmen viele Promis an der "Zeig mir ein Foto von"-Challenge teil, bei der Fans ihre Idole nach Bildern von besonderen Momenten fragen. Und ein Supporter wollte in diesem Rahmen den ersten Schnappschuss von der 26-Jährigen und ihrem Verlobten sehen. "Das ist unser erstes Pic zusammen. Wir haben uns aber schon drei Monate zuvor kennengelernt", schrieb das Model zu einer verschmusten Schwarz-Weiß-Aufnahme in ihrer Instagram-Story. Das erste Mal getroffen haben sich die beiden 2014 auf einer Party – und im September desselben Jahres haben sie angefangen, sich zu daten.

Mittlerweile sind die zwei ein eingeschweißtes Team und konnten erst vor einigen Tagen ihr drittes gemeinsames Kind auf der Welt willkommen heißen. Überglücklich hatte die Beauty mit einem ersten Mama-Sohn-Bild die Geburt verkündet und den Namen verraten. "Mein Luca Patrick, du bist so perfekt. Mama und Papa lieben dich so sehr", so die US-Amerikanerin.

Anzeige

Instagram / aprillovegeary April Love Geary und Robin Thicke

Anzeige

Instagram / robinthicke Robin Thicke mit seinen drei Kindern und seiner Frau April Love Geary

Anzeige

Instagram / aprillovegeary April Love Geary mit ihrem Sohn Luca Patrick

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de