Warum kaufen eigentlich gerade alle Influencerinnen Immobilien? Diese Frage haben sich bestimmt schon einige Fans der großen deutschen Blogger-Girls gestellt! Denn: Allein in diesem Jahr haben sich Maren Wolf (28) und ihr Mann Tobias, Ana Johnson (27) und ihr Mann Tim sowie Carmushka und ihr Partner Niclas den Traum von einem eigenen Haus erfüllt. Jetzt reiht sich zudem Netz-Kollegin Kisu (29) ein: Auch die Neu-Mama und ihr Mann Kevin sind nun stolze Besitzer eines Eigenheims!

Das verkündete die Mutter der kleinen Milena jetzt ganz stolz auf Instagram: "Wir können es nicht glauben, aber wir haben die Zusage für unser Haus bekommen! Nach jahrelangem Suchen hatten wir es schon aufgegeben, denn es kam noch nicht mal zu Besichtigungen, wenn uns ein Haus zugesagt hat", schilderte die Kölnerin in ihrem Beitrag. "Und dann kurz vor Weihnachten wurde unser Traum wahr: Wir haben die Zusage!"

Noch kann die Mama-Bloggerin gar nicht so richtig glauben, dass ihr Wunsch tatsächlich noch in Erfüllung gegangen ist: "Das müssen wir erst mal sacken lassen, denn wir können es noch gar nicht realisieren!" Mehr will Kisu fürs Erste nicht verraten – auf die Details rund um ihr neues Heim müssen ihre Follower noch bis nächstes Jahr warten. "Bis dahin werden wir uns einfach nur freuen und die Tränen kullern lassen."

Instagram / kisu Mama-Bloggerin Kisu mit ihrer Tochter Milena

Instagram / kisu Kisu, Influencerin

Instagram / kisu Kisu mit ihrer Tochter Milena

