Werden Olli (Jo Weil, 43) und Paul (Lennart Betzgen, 24) das neue Verbotene Liebe-Traumpaar? In der Originalserie hatte Olli diesen Status bereits mit Ex Christian (Thore Schölermann, 36) erreicht. Im Reboot scheint sich nun eine Liebesgeschichte mit dem Jüngsten der Verhovens anzubahnen. Doch aktuell haben die beiden noch Startschwierigkeiten, weil Olli irgendwas vor Paul verbirgt. In Folge fünf kommt der Modedesigner nun endlich hinter das Geheimnis des Männermodels.

In der TVNOW-Episode vom Montag schenkt Olli Paul endlich reinen Wein ein und verrät ihm den Grund, warum er so oft verschieben oder kurzfristig absagen muss. Besagter Grund ist noch recht klein, es handelt sich nämlich um ein Baby. Olli ist Vater eines Kindes. Diesen Umstand interpretiert Paul anfangs falsch, denn er denkt, der Papa hätte dazu auch noch eine Frau. Doch dem ist nicht so. Zusammen mit einer guten Freundin, die lesbisch ist, hat er das Baby bekommen. Beide wollten unbedingt Eltern werden.

Dass Olli Papa ist, scheint Paul nicht im Geringsten zu stören. Als die Kleine im Bett ist, fallen die zwei Männer übereinander her und es kommt zu einer sehr leidenschaftlichen Sexszene. Die zwei Jungs lieben sich die ganze Nacht und werden dann am nächsten Morgen von Ollis Tochter geweckt.

