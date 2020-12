Steht die Geburt kurz bevor? Amira Pocher (28) erwartet mit ihrem Ehemann Oliver Pocher (42) ein Jahr nach ihrem ersten gemeinsamen Kind ihren zweiten Sohn. Ab und zu gewährt die TV-Beauty ihren Followern im Netz Einblicke in ihre Schwangerschaft und teilt Fotos ihrer wachsenden Körpermitte. Seit einigen Tagen befindet sie sich nun in der Babypause – aus der sie jetzt ein neues Update postet.

"Ich platze bald", witzelt die Amira in ihrer Instagram-Story und lädt ein neues Foto ihres Babybauchs hoch. Unter ihrem weiten Pullover ist eine beachtliche Rundung ganz klar zu erkennen. Tatsächlich könnte sich ihr Nachwuchs jederzeit auf den Weg machen. In einer Fragerunde Ende November wollte ein Fan wissen, ob der errechnete Termin noch in diesem Jahr oder 2021 liegt. "Es könnte beides werden, weiß man nicht so genau", war ihre Antwort.

Amira und Oli dachten vor rund zwei Wochen bereits, dass die Geburt losgehen würde. "Ich hatte sehr viele und regelmäßige Wehen. Ich wusste nicht genau, wie ich die einordnen soll und habe dann angefangen zu messen, in welchen Abständen sie kommen", schilderte die 28-Jährige. Fünf Stunden hätten die Kontraktionen angedauert – doch es stellte sich als Fehlalarm heraus.

Instagram / amirapocher Amira Pocher im Dezember 2020

TVNOW / Stefan Gregorowuis Oliver und Amira Pocher, TV-Stars

ActionPress Amira Pocher, TV-Star

