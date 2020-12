Shia LaBeoufs (34) Umfeld ist überzeugt davon, dass der Schauspieler dringend eine Therapie braucht. In den vergangenen Tagen wurden schwere Vorwürfe gegen den "Herz aus Stahl"-Darsteller laut – seine Ex-Partnerin FKA Twigs (32) behauptete, der Filmstar habe sie psychisch und körperlich misshandelt. Unter anderem habe er die Sängerin gewürgt und mit einer Waffe bedroht. Seit Jahren sei Shia zudem abhängig von Alkohol und Drogen und befinde sich derzeit an einem absoluten Tiefpunkt: Sein Anwalt schilderte jetzt, dass sich sein Mandant deswegen Hilfe suchen will.

"Shia braucht Hilfe und das weiß er auch. Wir suchen gerade aktiv nach einer intensiven und langfristigen stationären Behandlung, die er so dringend benötigt", gab Shias rechtlicher Beistand Shawn Holley im Interview mit TMZ preis. Das dürfte nicht irrelevant für derzeitige Ermittlungen gegen den 34-Jährigen sein, die FKA Twigs' Anklage folgten. Ein Statement zu den jüngsten Beschuldigungen gibt es von Shia bislang noch nicht.

Bevor in dieser Sache ein Urteil gesprochen wird, zog der Streaming-Gigant Netflix schon Konsequenzen aus den Vorwürfen: Shia spielt in dem Film "Pieces of a Woman" die männliche Hauptrolle. In der Kurzbeschreibung des Streifens ist sein Name aber gestrichen worden. Momentan scheint der gebürtige Kalifornier allerdings andere Dinge als eine Therapie oder seine Karriere im Sinn zu haben. Erst vor Kurzem wurde der Regisseur knutschend mit seiner neuen Flamme Margaret Qualley (26) gesichtet.

Anzeige

Getty Images Shia LaBeouf im November 2019

Anzeige

Getty Images Shia LaBeouf, Schauspieler

Anzeige

Snorlax / MEGA Shia LaBeouf und Margaret Qualley

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de