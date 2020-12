Sorge um Georgia Harrison! Die Beauty, die 2017 durch ihre Teilnahme bei der britischen Version von Love Island bekannt wurde, macht gerne mal von sich reden – zuletzt, weil der Reality-TV-Star Stephen Bear (30) sie beim Sex gefilmt haben soll. Doch jetzt beunruhigt die Influencerin aufgrund ihres Gesundheitszustandes. Statt ihre Fans wie sonst auch gut gelaunt in Videoform zu begrüßen, verfasste die Beauty nun einen Text: Wegen einer geplatzten Zyste wurde sie in ein Krankenhaus in Dubai eingeliefert.

"Ich hatte eine geplatzte Zyste, ohne es zu wissen. Und das hat dazu geführt, dass sich mehrere Organe in meinem Körper schwer entzündet haben, wobei es meine Niere am schlimmsten getroffen hat", schrieb das Reality-TV-Sternchen in seiner Instagram-Story. Die Ärzte würden zwar ihr Bestes tun, um die Infektion zu bekämpfen, trotzdem geht es Georgia noch immer schlecht. "Im Moment leide ich immer noch unter hohem Fieber, wenn ich kein Paracetamol nehme, und unter Bauch- und Rückenschmerzen", erklärte sie.

Dieser Zustand sei für Georgia selbst "ziemlich beängstigend", denn noch nie zuvor sei sie so krank gewesen. Glücklicherweise kann der Webstar aber auf die Unterstützung seiner Liebsten zählen. "Ich habe viele tolle Freunde in Dubai, die mir Geschenke, Kleidung, Blumen und Essen besorgt haben", freute sie sich.

