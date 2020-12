Kai Pflaume (53) schwärmt von seiner Ehefrau Ilke! Aus beruflicher Sicht gehört der Fernsehmoderator zu den Überfliegern in diesem Jahr. Er präsentierte stolze 200 Sendungen und ging mit seinem Youtube-Kanal "Ehrenpflaume" an den Start. Doch auch privat könnte es für den TV-Star kaum besser laufen. 1955 hatte er die attraktive Flugbegleiterin kennengelernt und sich in sie verliebt. Seitdem wich er ihr nicht mehr von der Seite. Im nächsten Jahr feiern Kai und Ilke sogar schon ihre Silberne Hochzeit!

In einem Interview mit der Bunte machte der 53-Jährige seiner Liebsten eine rührende Liebeserklärung. "Wir sind 24 Jahre verheiratet. Ich möchte keinen Tag missen", erzählte der Showmaster, der sich normalerweise über persönliche Details bedeckt hält. Aber was ist das Geheimnis hinter ihrer skandalfreien Ehe? Kai würde jedes Erlebnis mit seiner besseren Hälfte teilen. "Liebe ist, wenn aus dem Ich ein Wir wird", beschrieb er mit emotionalen Worten.

Ein Skateboard-Unfall stellte die langjährige Beziehung dieses Jahr allerdings auf die Probe. Durch seinen Job ist Kai normalerweise beruflich viel auf Reisen – die Verletzung zwang ihn jedoch, sieben Wochen am Stück zu Hause bleiben. "Da merkt man, ob es noch passt oder nicht. [Ilke] hat mich nicht rausgeschmissen", erzählte er total begeistert von dem Durchhaltevermögen seiner Frau.

GRABKA,THOMAS/ActionPress Kai Pflaume und seine Frau Ilke

Gulotta,Francesco/ActionPress Kai Pflaume, seine Frau Ilke und Florian Silbereisen auf dem Oktoberfest 2019

GÖRLICH,STEPHAN/ActionPress Kai Pflaume und seine Frau Ilke bei der Premiere von "High School Musical 3 - Senior Year"

