Matthew Lewis (31) verzaubert das Netz mit einem privaten Schnappschuss. Der Harry Potter-Star ist seit mittlerweile vier Jahren an die schöne Angela Jones vergeben – und schon bald wagte das Paar den nächsten Schritt: Nach einer romantischen Verlobung vor dem Eiffelturm in Paris gaben sich die beiden 2018 in Italien das Jawort. An Weihnachten teilt der Neville-Darsteller nun ein neues Bild mit seiner Auserwählten – und beweist, wie happy sie noch miteinander sind!

Auf dem neuen Instagram-Foto grinsen Matthew und Angela überglücklich in die Kamera, während sie ihre zwei knuffigen Hunde auf dem Schoß haben. Die Fans der Eheleute sind von dem süßen Schnappschuss begeistert und klicken innerhalb einer Stunde fast 80.000 Mal auf den Like-Button. "Ihr seid wunderbar" oder "Bezaubernd!" sind nur zwei von etlichen erfreulichen Reaktionen seiner Follower.

Glücklich verheiratet und zweifacher Hundepapa – bei Matthew scheint es privat richtig gut zu laufen. Aber auch beruflich kann der Brite nach wie vor Erfolge feiern. So ergatterte er sich in diesem Jahr eine Rolle in der TV-Serie "All Creatures Great and Small", die im September dieses Jahres zum ersten Mal im britischen Fernsehen ausgestrahlt worden ist.

Getty Images Matthew Lewis im Juli 2011 in New York

Frazer Harrison/Getty Images Matthew Lewis und Angela Jones bei der "Beauty and the Beast"-Premiere in Los Angeles

Getty Images "Harry Potter"-Star Matthew Lewis

