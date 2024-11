Matthew Lewis über Freundschaft am Set von "Harry Potter"

Matthew Lewis (35), bekannt als Neville Longbottom aus den Harry Potter-Filmen, hat offenbart, warum er und seine jungen Co-Stars den typischen Fallen der Kinderstars entgehen konnten. Auf der Rhode Island Comic Con erklärte der Schauspieler am Sonntag, dass die starken Freundschaften innerhalb des Casts ihnen halfen, die Herausforderungen des plötzlichen Ruhms zu meistern. "Wir hatten einander", betonte Matthew und hob hervor, wie wichtig dieser Zusammenhalt für sie gewesen sei. "Niemand sonst kann wirklich verstehen, was wir in dieser Zeit durchgemacht haben und wie sehr es unser Leben verändert hat – außer wir selbst", ergänzte er.

Während einer Fragerunde auf der Convention sprach Matthew darüber, wie schwierig der Übergang vom Kinderstar zum erwachsenen Schauspieler war. Nachdem er anfangs darüber scherzte, dass sie alle Probleme gut vor der Öffentlichkeit verbergen konnten, wurde er ernst. Matthew erklärte: "Oft hört man, dass es in vielen Filmen nur einen einzigen Kinderschauspieler gibt und [...] er all den Druck und die Ängste ganz für sich allein bewältigen muss. Wir dagegen waren alle zusammen." Er gab zu, dass es "knifflig" gewesen sei und er sich unsicher fühlte, ob er sich in der großen Schauspielwelt behaupten könnte. Matthew war aufgeregt aufgrund der neuen Möglichkeiten nach "Harry Potter" und betonte, dass die gemeinsamen Erfahrungen mit Daniel Radcliffe (35), Emma Watson (34) und Rupert Grint (36) ihnen halfen, die einzigartigen Herausforderungen zu bewältigen, die ihr früher Ruhm mit sich brachte. Da er eine kurze Aufmerksamkeitsspanne habe, sei er froh, nicht mehr an einer solchen Serie mitzuwirken.

Außerhalb der Zaubererwelt hat Matthew in verschiedenen Projekten mitgewirkt. Die Freundschaften aus der "Harry Potter"-Zeit sind für ihn nach wie vor von großer Bedeutung. "Es ist eines der Dinge, die ich mitgenommen habe – diese Beziehungen", sagte er gegenüber dem Magazin People. Obwohl er nicht in die Zeit zurückgeht und die Bücher liest, bedeuten ihm die Bindungen, die während der "Harry Potter"-Zeit entstanden sind, sehr viel. Auf die Frage, ob er in die magische Welt zurückkehren würde, zeigte er sich offen für die Idee einer erwachsenen Version von Neville: "Das könnte interessant sein. Ich würde es mir auf jeden Fall anschauen und darüber nachdenken."

Getty Images Der "Harry Potter"-Cast, Juli 2011

ActionPress Daniel Radcliffe und Matthew Lewis in "Harry Potter und der Orden des Phönix"

