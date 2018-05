Als Neville Longbottom wurde Schauspieler Matthew Lewis (28) in der Filmreihe "Harry Potter" berühmt. Nach seinem ersten magischen Engagement im Jahr 2001 machte der Brite allerdings eine echte Verwandlung durch. Vom schüchternen Jungen mit niedlicher Zahnlücke ist heute nicht mehr viel übrig. Mittlerweile ist der Leinwandstar erwachsen und entpuppt sich als echtes Sahneschnittchen. Die schlechte Nachricht für alle weiblichen Fans: Matthew ist seit Kurzem offiziell vom Markt, denn er und seine Verlobte Angela Jones haben ganz heimlich geheiratet.

Auf seinem Twitter-Account verkündet Matthew jetzt ganz salopp, dass er und seine Liebste sich das Jawort gegeben haben: "Nicht nur, dass ich die Artic Monkeys in L.A. verpasste, sie spielten auch in Italien, als wir dort waren, aber meine Frau wollte stattdessen heiraten." Dazu postete der frischgebackene Ehemann ein Foto von seinem Hochzeitstag, auf dem er seine wunderhübsche Braut ganz verliebt anstrahlt. So traurig scheint er über das versäumte Event als doch nicht zu sein.

Im Jahr 2016 lernte sich das Paar auf einem "Welt-Zauberer"-Event kennen, auf dem die schöne Blondine als Eventmanagerin tätig war. Und nur wenige Monate später stellte der 27-Jährige seiner Freundin in Paris die Frage aller Fragen. Trotzdem hielten sich die beiden bezüglich ihrer Beziehung bedeckt. Die Hochzeit kam also ziemlich unerwartet. Doch die Freude darüber ist trotzdem riesig. "Seht euch an. Herzlichen Glückwunsch, ihr Hübschen", kommentiert "Harry Potter"-Kollege Chris Rankin den Schnappschuss.

Frazer Harrison/Getty Images Matthew Lewis und Angela Jones bei der "Beauty and the Beast"-Premiere in Los Angeles

Anzeige

Instagram / t22felton Angela Jones, Matthew Lewis und Tom Felton

Anzeige

Stephen Lovekin/Getty Images Tom Felton, Emma Watson, Daniel Radcliffe, Rupert Grint und Matthew Lewis

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de