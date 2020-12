Hat Amors Pfeil Bäuerin Denise wohl letztlich doch nicht verfehlt? In der aktuellen Staffel von Bauer sucht Frau hatte sich die Landwirtin eigentlich für den Kandidaten Sascha entschieden. Nachdem der jedoch ziemlich arg geklammert hatte, sehr eifersüchtig war und letztlich sogar Ex-Freundinnen schrieb, reichte es Denise – sie servierte den Blondschopf ab und erklärte nach dem Show-Finale im Netz, dass es für die beiden keine gemeinsame Zukunft gebe. Allein scheint Denise jetzt aber dennoch nicht zu sein: Der Liebesanwärter Nils Dwortzak, den sie eigentlich in Folge eins nach Hause geschickt hatte, scheint nun fest an ihrer Seite zu sein...

Jedenfalls sorgt jetzt ein pikanter Schnappschuss der beiden auf Instagram für mächtig Aufsehen: Auf dem Bild, das Nils heute gepostet hat, sind er und die Bäuerin vertraut miteinander zu sehen. Liebevoll schmiegen die beiden ihre Gesichter für die Aufnahme aneinander und grinsen. Und als wäre das Pärchenfoto nicht schon Beweis genug für ihre frisch entflammte Beziehung, schrieb Nils dazu außerdem ein einfaches "Liebe". Schließlich gibt es ein weiteres vertrautes Zweier-Foto in Nils' Insta-Story zu bewundern. Die Fans scheinen dieses Outing zu feiern: "Gute Entscheidung!" und "Alles Gute für euch", freuen sich die Follower in den Kommentaren.

Schon seit einiger Zeit hatte sich zwischen der Pferdewirtin und dem eigentlich ausgeschiedenen Nils etwas angebahnt. Während der Zeitsoldat Sascha in der Sendung während der Hofwoche die Chance bekam, Denise besser kennenzulernen, soll diese Kontakt zu Nils gehabt haben. Mitte November folgte dann der nächste Hinweis im Netz – auf dem Bild eines Hundes, das der Schleswig-Holsteiner gepostet hatte, sah man eine Hand mit einem Herz-Tattoo. Nun scheint klar zu sein, dass das die Hand von Denise war.

Instagram / denise_munding31 Denise, Teilnehmerin von "Bauer sucht Frau"

TVNOW Denise und Sascha bei "Bauer sucht Frau" 2020

Instagram / nilsdwortzak Nils Dwortzak, "Bauer sucht Frau"-Kandidat 2020

