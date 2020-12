Seit ihrer Teilnahme bei Das Sommerhaus der Stars kriselt es gewaltig zwischen Georgina Fleur (30) und Kubilay Özdemir. Die beiden wurden des Öfteren handgreiflich und jüngst landete Kubi sogar für eine Nacht im Knast. Die ehemalige Der Bachelor-Teilnehmerin scheint nun endgültig genug zu haben. Aber ist Georgina jetzt endlich bereit, den finalen Schlussstrich nach der letzten Trennung mit Kubi zu ziehen?

Das deutete die Kampf der Realitystars-Kandidatin jedenfalls in einem neuen Instagram-Post an. Dabei veröffentlichte sie ein aktuelles Bild von sich und schrieb dazu: "Das Leben geht weiter." Außerdem entfernte die Beauty sämtliche Pärchenfotos mit dem Unternehmer von ihrer Seite. Obendrauf entfolgte sie ihm auch noch. Anscheinend will Georgina mit Kubi nichts mehr zu tun haben.

Allem Anschein nach wird Georgina diesbezüglich von ihren Followern mit Fragen gelöchert, doch sie will keine Auskunft mehr geben. "Ich werde mich nicht mehr äußern. Ich lasse mich weder fertigmachen noch zerstören", schrieb die TV-Skandalnudel in einer Instagram-Story.

TVNOW Georgina und Kubi auf dem Weg ins Sommerhaus

Getty Images TV-Star Georgina Fleur

Getty Images Georgina Fleur, 2014

