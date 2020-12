Kim Kardashian (40) ist eine regelrechte Stilikone! In der Vergangenheit hatte der Keeping up with the Kardashians-Star sein modisches Gespür nicht nur auf unzähligen Events, sondern auch regelmäßig auf Social Media unter Beweis gestellt. Egal, was die Frau von Kanye West (43) trägt – Fans auf der ganzen Welt eifern ihrem Look nach. Doch ist dieses Outfit etwa ein Fehltritt? An Weihnachten trug Kim ein grünes Waschbrettbauch-Korsett à la "Der unglaubliche Hulk"!

Den besagten außergewöhnlichen Look präsentierte Kim ihren Supportern jetzt auf ihrem Instagram-Profil: Zu einem giftgrünen Rock aus fließendem Stoff kombiniert die Beauty auf den Pics ein grünes Sixpack-Mieder des italienischen Modehauses Schiaparelli. "Danke an Daniel Roseberry und Schiaparelli für mein unglaubliches Kleid, das mich in Weihnachtsstimmung brachte [...]", bedankte sich Kim bei der Firma und dem Designer.

Während sich Kim in ihrem Look offenbar so richtig wohlgefühlt hat, waren ihre Fans bei diesem extravaganten Outfit geteilter Meinung. "Du bist eine Ikone", schwärmte beispielsweise ein Nutzer auf der Fotoplattform. Doch auch kritische Stimmen wurden laut – ein weiterer User schrieb: "Du siehst echt aus wie der Hulk, aber ok. Frohe Weihnachten."

Kim Kardashian mit ihren Kindern und Nichte Dream

Kim Kardashian und Kylie Jenner, 2020

Kim Kardashian an Weihnachten 2020

