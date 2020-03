Sie hat wohl aktuell einen absoluten Lieblingslook! Kim Kardashian (39) ist seit Jahren für ihren ziemlich coolen Style bekannt. Immer wieder probiert der Keeping up with the Kardashians-Star die neusten Trends aus und setzt nicht selten selbst welche. Vor wenigen Tagen wurde die vierfache Mama dann aber öfters mit ähnlichen Outfits gesehen: Kim hat zurzeit eine große Vorliebe für Latex-Klamotten!

Seit wenigen Tagen macht die 39-Jährige die Paris Fashion Week zusammen mit ihrer Schwester Kourtney (40) unsicher. Am Sonntag wurden die beiden in heißen Looks von Paparazzi abgelichtet. Sowohl Kim als auch die 40-Jährige setzte an diesem Tag auf eine hautenge Latex-Kombi. Am Abend schmiss sich die Unternehmerin erneut in solch einen Fummel – entschied sich dieses Mal aber für ein hautfarbenes Gummi-Outfit.

Der gummiartige Stoff wird von den Kardashian-Jenners aber schon etwas länger gefeiert – denn nicht nur die Ehefrau von Kanye West (42) verblüffte schon das eine oder andere Mal in Latex-Outfits. Auch ihre jüngere Halbschwester Kylie (22) hüllte ihre Kurven bereits des Öfteren in Gummi-Kleider.

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney und Kim Kardashian

Anzeige

KCS Presse / MEGA Kim Kardashian mit ihrer Tochter North in Paris 2020

Anzeige

KCS Presse / MEGA Kourtney Kardashian in Paris, März 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de