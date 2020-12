Dass der High School Musical-Star Zac Efron (33) einen kleinen Bruder hat, ist kein Geheimnis – immerhin schlug auch dieser eine Karriere in der Filmbranche ein: So hat Dylan Efron (28) unter anderem bereits an den Sets der Filme "A Star Is Born" oder "Chips" assistiert. Doch jetzt kam eine Neuigkeit aus dem Familienleben der Efrons ans Licht, mit der die Fans garantiert nicht gerechnet haben: Zac und Dylan haben eine zuckersüße Halbschwester!

Das neue Familienmitglied stellte Dylan jetzt mittels niedlicher Clips auf seinem Instagram-Profil vor: In den kurzen Videos spielt der 28-Jährige mit der Kleinen auf dem Rasen, füttert sie mit Brei und spaziert mit ihr am Strand. "Meine kleine Schwester ist ein Jahr alt geworden", freute sich der Sportler auf der Fotoplattform. Bereits einige Tage zuvor hatte er ein gemeinsames Foto mit seinem Vater David und dessen kleiner Tochter geteilt, die er vor rund einem Jahr mit seiner neuen Partnerin bekommen haben soll. Der Name der Kleinen ist bislang aber nicht bekannt.

Dass Dylan ganz nebenbei seine Schwester vorstellt, begeisterte seine Fans nicht nur, es warf auch einige Fragen bei seinen Supportern auf. "Wie heißt die Kleine?", "Was wirklich? Ich hatte keine Ahnung, dass die beiden eine kleine Schwester haben" oder auch "Seit wann habt ihr eine Schwester?", fragten sich ein paar Nutzer auf der Social-Media-Plattform.

Instagram / dylanefron Dylan Efron und David Efron mit seiner Tochter, Dezember 2020

Instagram / dylanefron Zac und Dylan Efron im Juli 2020

Instagram / dylanefron Dylan Efron im November 2020

