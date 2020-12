Aller guten Dinge sind bekanntlich drei – dass das in Bezug auf kleine Kinder aber durchaus auch mal kräftezehrend ist, stellte jetzt April Love Geary (26) fest! Die Liebste des Chartstürmers Robin Thicke (43) hat in den vergangenen drei Jahren in jedem Jahr ein Baby bekommen. Das Nesthäkchen Luca kam gerade erst Mitte Dezember zur Welt und das Model zeigte auch schon mit zwei Kids, dass es ehrlich mit dem stressigen Mama-Alltag umgeht. Nun gab April zu: Das dritte Jahr in Folge ein Baby zu kriegen, geht ganz schön an die Substanz!

"Ich bin wirklich müde, aber für diese drei lohnt es sich!", schrieb die 26-Jährige unter eine Bilderreihe ihrer Kinder auf Instagram. Auf dem ersten Pic sieht man April beim Stillen – und tatsächlich scheint man ihr einige fehlende Stunden Schlaf anzusehen. Dennoch hat die frischgebackene dreifache Mama auf dem Schnappschuss ein zufriedenes Lächeln im Gesicht. Und Lucas große Schwestern scheinen von dem neuen Erdenbürger ebenfalls begeistert zu sein – auf mehreren Fotos begrüßen sie den Knirps liebevoll.

Aber auch die unglamourösen Seiten der vergangenen Tage finden bei der US-Amerikanerin Erwähnung: "Kennt ihr das? Ihr stillt und eure Brustwarzen sind total wund. Dann kommt ihr aus der Dusche, wollt euch abtrocknen und kommt aus Versehen mit dem Handtuch gegen eure Nippel?", fragte sie ihre Community kürzlich in ihrer Instagram-Story. Ob 2021 Baby Nummer vier im Anmarsch sein wird? Ausgeschlossen hat April das so kurz nach der dritten Entbindung zumindest noch nicht.

Instagram / aprillovegeary April Love Geary und Robin Thicke

Instagram / aprillovegeary April Love Geary mit ihren Töchtern im November 2020

Instagram / aprillovegeary April Love Geary mit ihrem Sohn Luca Patrick

