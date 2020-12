Linda Reschke verrät neue Details zu ihrer Schwangerschaft! Anfang 2020 suchte die dunkelhaarige Schönheit in der Kuppelshow Der Bachelor noch nach der großen Liebe. Dem Rosenkavalier Sebastian Preuss (30) verdrehte sie jedenfalls mächtig den Kopf. Inzwischen hat die Beauty allerdings im realen Leben ihren Mister Right gefunden – und ist schwanger. Jetzt plauderte Linda aus, in welchem Monat sie mittlerweile schon ist!

In einer Frage-Antwort-Runde via Instagram lüftete Linda nun endlich das Geheimnis: "Ich bin am Anfang des zweiten Trimesters." Den genauen Zeitpunkt möchte sie jedoch nicht preisgeben. Damit ist jedoch klar: Die schwangere Schönheit befindet sich zwischen der 13. und 28. Woche. In diesem Zeitraum legt das ungeborene Kind im Bauch seiner Mama am meisten an Gewicht und Größe zu. Lindas Bäuchlein dürfte in den kommenden Wochen also noch deutlich praller werden.

Doch bereits zu Beginn ihrer Schwangerschaft hatte Linda Veränderungen bemerkt. "Also in den ersten Wochen war es halt eher so, dass ich richtig schläfrig war", erinnerte sich die Brünette zurück – Übelkeit und Bauchschmerzen würden auch heute noch zur ganz normalen Tagesordnung der Schwangeren gehören.

Linda Reschke, TV-Bekanntheit

Linda Reschke, Influencerin

Linda Reschke im Juli 2020

